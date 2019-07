Gruzínský moderátor nadával v přímém přenosu Putinovi do zrůd. Vláda se omlouvá, Kreml vrtí hlavou

Demonstranti se podle ruského listu Kommersant obávali, že Putin by na „strašné urážky svých zesnulých rodičů“ mohl odpovědět rozpoutáním války, a to tím spíše, že ruské tanky v separatistické Jižní Osetii jsou od Tbilisi vzdáleny jen 40 kilometrů.

Protivládní a protiruské protesty trvají už přes dva týdny

Rusko-gruzínské vztahy jsou napjaté od krátké války, kterou za Saakašviliho vlády svedli Gruzínci a Rusové v srpnu 2008 o separatistickou provincii Jižní Osetie. Konflikt skončil vítězstvím Moskvy.

Olej do ohně minulý měsíc přilila návštěva ruských poslanců v Tbilisi, z nichž jeden usedl do křesla předsedy gruzínského parlamentu. To si opozice vyložila jako provokaci. Dav demonstrantů se pokusil vtrhnout do sídla parlamentu, policie k jejich rozprášení použila slzný plyn, vodní děla i gumové projektily. Média referovala o 240 zraněných a třech stovkách zatčených.

Gruzínská prezidentka Salome Zurabišviliová později označila Rusko za „nepřítele a okupanta“ a naznačila, že v pozadí protestů stojí „pátá kolona“ Moskvy. Naopak Moskva kritizovala „radikální gruzínské politiky“ za to, co označila za „protiruskou provokaci“.

Protiruské a protivládní demonstrace tuto neděli pokračovaly sedmnáctým dnem. Putin v reakci zakázal ruským aerolinkám létat do Gruzie.