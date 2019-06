Britská premiérka Mayová končí v čele konzervativců. Vládu zatím povede dál

Britská premiérka Theresa Mayová se v pátek vzdá funkce lídra Konzervativní strany, kterou zastává od července 2016. V čele vlády ještě zůstane nejméně do konce července, kdy by měl být znám nový lídr a zároveň její nástupce na premiérském postu. Mayová odchází poté, co se jí nepodařilo v parlamentu prosadit dohodu o podmínkách brexitu, kterou dojednala s ostatními zeměmi Evropské unie.