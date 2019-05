Začala soutěž „kdo nahradí Mayovou“. Zapojil se i ministr zdravotnictví Hancock

Rory Stewart se dal slyšet, že pokud post získá Johnson, nehodlá být členem jeho kabinetu. Nemohl by prý pracovat pro politika, který nemá nic proti tomu, aby Británie z EU odešla bez dohody. Johnson řekl, že by se Británie na tuto možnost měla připravit, pokud se nepodaří dospět k přijatelné dohodě. „Odejdeme z EU 31. října s dohodou, nebo bez ní,“ prohlásil v pátek.

Mayová byla pod tlakem

Premiérka Mayová 7. června skončí jako vůdkyně britských konzervativců. V čele vlády zůstane, dokud si její strana nenajde nového lídra.

Tlak na rezignaci Mayové v posledních týdnech zesílil hlavně kvůli její vytrvalé snaze prosadit parlamentem již třikrát odmítnutou dohodu o brexitu. Konzervativci utrpěli začátkem měsíce těžké ztráty v místních volbách v Anglii a v Severním Irsku a drtivou porážku jim předpovídají i průzkumy před volbami do Evropského parlamentu, které se v Británii konaly ve čtvrtek.

Británie má podle současných plánů opustit Evropskou unii 31. října, stále ale není jasné, za jakých podmínek se to stane.

Konzervativní strana, která je v Británii u moci od roku 2010, si v nejnovějších průzkumech preferencí voličů vede nejhůře za posledních 20 let. Kdyby se tento týden konaly volby do britského parlamentu, hlasovalo by pro ni zřejmě kolem 25 procent lidí, tedy o 17 procent méně než při posledních volbách. Vyplývá to z údajů organizace Britain Elects, která slučuje výsledky různých průzkumů.