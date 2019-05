Výzvy k účasti znějí napříč Evropou. Europoslance volí Slováci, Lotyši i Malťané

Ruská agentura TASS pak v souvislosti s volbami připomněla postavení více než 200 tisíc lidí, kteří po vyhlášení nezávislosti Lotyšska na počátku 90. let nezískali občanství obnoveného státu a přišli o většinu politických práv, včetně práva volit a být volen a účastnit se celostátních referend.

Vůbec nejmenší počet poslanců má v Evropském parlamentu Malta – ještě o dva méně než Lotyšsko. Kdo to bude, rozhodují maltští voliči od sedmi ráno do deseti večer. Současně s europarlamenty se na ostrově ve Středozemním moři volí členové místních zastupitelstev. Poprvé mohou na Maltě volit již šestnáctiletí, upozornily Times of Malta.

Voliči na Slovensku, Maltě i v Lotyšsku se – stejně jako ti čeští, kteří volí od pátku do soboty, a také irští, nizozemští a britští, již volili v předchozích dnech – výsledky dozvědí až v neděli večer. S jejich zveřejněním je třeba počkat, než skončí eurovolby v celé EU. Ve většině zemí se přitom hlasuje až v neděli. Rozhodující bude 23. hodina, kdy se zavřou volební místnosti v Itálii.