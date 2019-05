Místo parku má stát v Jekatěrinburgu nový pravoslavný chrám. Tisíce lidí protestují

Nikde v Rusku nereagovali lidé na záměr postavit pravoslavný chrám tak kriticky jako v Jekatěrinburgu. Obyvatelé podle médií nemají nic proti chrámu samotnému, ale nelíbí se jim, že se nestaví na historickém místě, nýbrž v parku.

Úřady se stavby, kterou podle médií financují i manažeři místních těžebních společností RMK a UGMK, nehodlají vzdát. Projekt brání i církev. „Vaše přání neodpovídá tomu, co si přeje značná část občanů,“ tvrdí odpůrcům nového kostela pravoslavný kněz Maxim Minjajlo.

Ruská pravoslavná církev by ráda chrám svaté Kateřiny postavila do roku 2023. Jekatěrinburg, který je čtvrtým největším městem Ruska, v tom roce oslaví 300 let od svého založení.

Nový kostel má nahradit chrám zničený bolševiky v roce 1930. Ti v Jekatěrinburgu v červenci 1918 vyvraždili carskou rodinu, zhruba týden před dobytím města československými legionáři.