Prales není jen zdroj peněz. Brazilští domorodci vystoupili proti prezidentu Bolsonarovi

Domorodci se obávají, že vláda bude na jejich úkor upřednostňovat zájmy podnikatelů a těžařů. „Vláda se zajímá jen o ekonomiku. V zájmu rozvoje a pokroku připouští destrukci Amazonie. To znamená, že nás chce zlikvidovat,“ prohlašuje Karai.

Domorodců je v Brazílii na 850 tisíc, což představuje jedno procento populace. Rezervace přitom zaujímají 13 procent rozlohy země. Podle prezidenta je to značný nepoměr. Říká, že pozornost je třeba zaměřit také na lepší asimilaci původních obyvatel k potomkům přistěhovalců z Evropy.

Bolsonaro vyvolal rozruch také úmyslem zrušit těžařům pokuty za poškození životního prostředí v Amazonii. Podle ekologů by takový krok přispěl k dalšímu odlesňování pralesů. Jejich plocha se už mnoho let zmenšuje. Podle agentury Global Forest Watch ubylo do loňského července za jeden rok v Amazonii skoro osm tisíc čtverečních kilometrů pralesů, což je nejvíc za poslední desetiletí.