Názory, že nejhorší je za námi, jsou příliš optimistické, říká památkový architekt ke stavu Notre-Dame

„Názory, že nejhorší je za námi, jsou příliš optimistické. Může dojít ještě k nějaké velké destrukci,“ uvedl Girsa. „Velmi jsem se obával, že dojde ke zřícení kleneb právě tím, že na nich seděl polštář ohně, a to si myslím, že by mohlo být i příčinou zániku. Protože pokud odejdou klenby, a opěrný systém tudíž už nemá oporu, tak by potom mohlo dojít ke zhroucení stěny,“ přiblížil.

„Klenba snese jakékoliv zatížení, když jí neujedou nohy. Proto máme pomocné oblouky třeba u svatého Víta, ty to drží. Jestliže tohle někde povolí, tak klenba může spadnout velice rychle,“ doplnil statik Milan Vašek.

„V tomto případě může být zničena procesem, který nastává po promočení a chladnutí,“ přiblížil statik. Jeho zkušenost s požáry na ocelových i dřevěných konstrukcích je totiž taková, že oheň je jedna věc, ale největší škody jsou vlastně od hasičů.