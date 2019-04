Parlament na Novém Zélandu zakázal útočné a poloautomatické pušky

Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová hned po útoku oznámila, že se zasadí o zpřísnění zákona o držení zbraní. Strana Ardernové má v parlamentu většinu, takže se schválení legislativy očekávalo. Pro změnu zákona se nakonec vyslovilo 119 poslanců, jeden byl proti, informovala agentura Reuters. Novelu musí ještě schválit novozélandská generální guvernérka.

Premiérka v parlamentu zdůraznila, že poslanci se zde sešli „ve jménu obětí a jejich rodin“. Ardernová navštívila zraněné v nemocnici – nikdo z nich neměl jen jednu ránu. „S následky se budou potýkat do konce života a ještě je tu psychický aspekt. Tyto zbraně vznikly za účelem zabíjet a zmrzačit, a to je také to, co se 15. března stalo,“ varovala premiérka.