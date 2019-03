Před 15 lety udeřili v Madridu teroristé. Strůjci nejhoršího útoku ve Španělsku dostali tisíce let vězení

Tvrdé tresty

V dubnu 2006 následovalo obvinění dalších 29 osob a 28 z nich stanulo v roce 2007 před soudem. Jeden člověk byl nakonec v červnu 2007 pro nedostatek důkazů zproštěn obvinění. Prvoinstační soud shledal vinnými celkem 21 osob, v červenci 2008 pak španělský nejvyšší soud jednoho ze sedmi původně osvobozených odsoudil ke čtyřem letům, čtyři z odsouzených naopak osvobodil a některým trest snížil.

Nejvyšší tresty 42 917 let dostali mimo jiné za 191 vražd a 1841 pokusů o vraždu Maročané Džamál Zugam a Usmán Džnáuí. Obdobný trest žaloba navrhovala pro Rubáího Usmána Sajjida přezdívaného Muhammad Egypťan, který byl ale nakonec osvobozen, protože byl za stejný čin už předtím odsouzen v Itálii. Podle španělských zákonů přitom mohou být pachatelé ve vězení maximálně 40 let.

Jako spolupachatel byl ke 34 715 letům vězení odsouzen bývalý horník José Emilio Suárez, který teroristům obstaral výbušniny. Tresty od tří do 23 let (po odvolání od dvou do 18 let) si vyslechli další lidé zapojení do atentátů za příslušnost k ozbrojené skupině, spolupráci s teroristickou organizací nebo obstarání a přepravu výbušnin.