Protesty žlutých vest vstoupily do „rozhodující fáze“. K pochodu se přidaly i ženy v růžovém

Podle organizátorů jde o rozhodující dějství. „Neustoupíme,“ uvedli s tím, že by se měly konat protesty vsedě. Blokáda kruhových objezdů bude zřejmě trvat až do pondělka. Do protestů v Paříži se tentokrát zapojily učitelky mateřských škol, které chtějí vlastní akcí vyjádřit nesouhlas s reformou podpory v nezaměstnanosti.

Nesourodý protest

Podle agentury AFP se ale zřejmě nepodařilo všechny části průvodu stmelit. Část, v níž byli odboráři a „růžové vesty“, se vydala směrem k Lucemburské zahradě a nechala „žluté vesty“ za sebou.

Jeden z účastníků pochodu „žlutých“ Najeh Farhat prohlásil, že organizace je strašlivá. „Spojit se dohromady není špatné, čím víc nás je, tím jsme silnější, to je jisté. Ale cíl našeho boje se nezměnil, naší prioritou je lednice. Až po rovnosti a po tom všem. První je lednice,“ řekl s odkazem na původní smysl protestů, jímž bylo poukázat na špatnou ekonomickou situaci některých Francouzů.