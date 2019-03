I přes alergickou reakci Ruska bychom neměli považovat NATO za nepřítele, prohlásil Lukašenko

Bělorusko by na státy Severoatlantické aliance nemělo pohlížet jako na nepřátele, a to navzdory hysterickým reakcím Moskvy. Na konferenci o mezinárodní politice to v úterý v Minsku řekl prezident Alexandr Lukašenko. Vztahy vzájemné úcty s NATO podle něj v konečném důsledku posílí běloruskou bezpečnost.