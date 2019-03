Srbský prezident připustil uznání Kosova. Chce však něco na oplátku

Srbský prezident Aleksandar Vučič nevylučuje možnost uznání nezávislosti Kosova, pokud by za to jeho země získala něco na oplátku. Řekl to v pondělí večer v rozhovoru s italskou agenturou ANSA. V případě, že Srbsko s Kosovem nedospějí ke kompromisní dohodě, bude to podle Vučiče katastrofa.