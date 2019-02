Nový průzkum dává Čaputové 26 procent. Když Mistrík viděl svých 13, vzdal to, píše Denník N

Tato čísla a také trend silného růstu preferencí Čaputové ukázal, že Mistrík pravděpodobně nemá šanci dostat se do druhého kola. Podobné údaje navíc ukazují i další průzkumy. Tlak na to, aby Mistrík odstoupil a podpořil Čaputovou proti kandidátu Smeru Maroši Šefčovičovi, by tak podle deníku jen sílil.

Šefčovič ve zmíněném průzkumu získal podporu 20,4 procenta slovenských voličů. Na dalších místech jsou Štefan Harabin se 13, Marian Kotleba s 8,5, Béla Bugár s 5,8 a Milan Krajniak s František Mikloško shodně s 4,3 procenta.

Přímé prezidentské volby se na Slovensku uskuteční 16. března, případné druhé kolo pak 30. března.