Někdo od Smeru, od Mečiara, nebo někdo slušný. Tak vidí slovenské volby kandidát Robert Mistrík

S jeho stavem má prý Slovensko problém, protože organizovaný zločin pronikl do nejvyšších pater politiky. To podle Mistríka ukázala loňská vražda investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové. Reakce společnosti na vraždu mu však dává naději, že země si nenechá takovýto systém vlády líbit. Věří policii, že se jí podaří odhalit, kdo za zločinem stál.

„Slovenské volby jsou v podstatě o třech možnostech. Buď se dostane na post prezidenta člověk Smeru, takové té temné minulosti. Nebo to bude člověk Mečiara. Anebo to bude nějaký slušný, nezávislý kandidát, který posune slovenskou společnost dopředu,“ představuje svou vizi Mistrík. Dodává, že reprezentuje úplně jiné hodnoty než strana Smer a chce zemi nabídnout vizi solidního právního státu.

Nejsme připraveni na přísun migrantů

Mistrík zdůrazňuje, že se chce stát prezidentem jako nezávislý, nestranický a občanský kandidát. Děkuje za podporu pravicovým stranám Sloboda a Solidarita a SPOLU, ovšem trvá na tom, že nereprezentuje všechny názory, které sdílejí.

Prvně jmenovanou stranu spoluzakládal, avšak v roce 2012 ji opustil a z politiky načas odešel. Odmítá, že by měl málo politických zkušeností. „Viděl jsem, jak politika funguje zevnitř. Znám se se všemi lídry opozice,“ vysvětluje.

Na dotaz k tématu multikulturalismu prohlásil: „My nejsme připravení, abychom měli přísun migrantů. My jsme byli proti kvótám (na přerozdělení imigrantů) a tuto pozici reprezentuji.“ Je přesvědčen, že Evropská unie by měla posílit vnější ochranu hranic, pomáhat nárazníkovým státům a zaměřit se na příčiny migrace.

Českou republiku vnímá jako nejbližšího partnera: „Vždy když cestuji po světě, uvádím příklad soužití našich dvou národů a našich dvou zemí. Je to něco, na co by měla být Evropa hrdá, a myslím si, že bychom to měli dále rozvíjet. Samozřejmě, moje první zahraniční návštěva bude do Prahy.“

Vyrovnaný souboj

Přímé prezidentské volby na Slovensku se uskuteční 16. března, případné druhé kolo pak 30. března. Největší podporu, kolem dvaceti procent, má podle průzkumů zatím kandidát Smeru a místopředseda Evropské komise pro energetickou unii Maroš Šefčovič. Druhý v průzkumech vychází Mistrík s podporou mezi patnácti a osmnácti procenty.

Přes patnáct procent voličů podporuje ještě advokátku, občanskou aktivistku a místopředsedkyni nové mimoparlamentní strany Progresívne Slovensko Zuzanu Čaputovou. Dvanáctiprocentní podporu má pak soudce nejvyššího soudu a bývalý ministr spravedlnosti z let 2006 až 2009 Štefan Harabin.