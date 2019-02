Evropská unie chystá sankce vůči lidem zodpovědným za incident v Kerčském průlivu, uvedl Petříček

„Hovořili jsme v souvislosti s trvajícím zadržováním ukrajinských námořníků o zavedení cílených sankcí. Panuje na tom široký konsenzus, nicméně to ještě stále prochází legislativním procesem,“ řekl ministr.

Půjde podle něj o reakci EU na incident v Kerčské úžině a na to, „že Rusko stále nelegálně zadržuje ukrajinské námořníky“. Jejich okamžité propuštění žádali už v prosinci na summitu šéfové států a vlád unijních zemí.

Šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová po setkání potvrdila politickou shodu členských zemí přijmout sankce vůči konkrétním lidem. „Předpokládám, že formální přijetí příslušných právních kroků bude dokončeno v nejbližších dnech,“ dodala bez dalších podrobností.

Osoby spojené s celou operací, kterých by podle ČTK mělo být zřejmě osm až deset, tak poté, co EU celou věc právně dokončí, měly mít zmrazen evropský majetek a zakázán vstup na unijní území. Tímto typem sankcí EU již několik let míří na lidi z Ruska i Ukrajiny, kteří se podle ní podílejí na porušování suverenity a územní celistvosti Ukrajiny.

Loni v listopadu Rusko ve strategické Kerčské úžině spojující Černé a Azovské moře zadrželo několik ukrajinských lodí i s 24 námořníky, kteří dodnes zůstávají v Rusku ve vazbě s hrozbou až šestiletého vězení.

Kyjev událost označil za ruskou agresi, Moskva hovoří o provokaci druhé strany. Rusko nijak nereagovalo na výzvy mezinárodního společenství, aby zadržené námořníky propustillo.