"I oni by měli strávit svátky se svými rodinami". Merkelová a Macron znovu vyzvali Rusko k propuštění námořníků

„Ta situace je podivuhodně stejná, jako před časem. Je to přesně to, co Rusku vyhovuje. (…) Rusko má zájem oslabovat Ukrajinu, zpochybňovat statut Azovského moře a dokud se mezinárodní společenství nerozhoupe k nějaké radikálnější akci, tak to bude Moskvě vycházet,“ upozorňuje Votápek.