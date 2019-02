Rozpočet USA možná znovu narazí do Trumpovy zdi, prezident dohodě nevěří

video Události ČT: Rozpočet USA možná znovu narazí do Trumpovy zdi

„Někteří z nich tvrdí, že šance je přibližně padesát na padesát, nicméně k dohodě by museli dospět v průběhu dnešního dne (pondělí – pozn. red.), tak aby obě dvě komory Kongresu stihly do pátku společnou dohodu odsouhlasit,“ dodal zpravodaj ČT.

Dohodu by nakonec ještě musel podepsat prezident Trump, který ale už dal najevo, že v ni nevěří. „Dnes už se ani vyjednávání neúčastní a míří do Texasu, konkrétně do hraničního města El Paso na setkání se svými příznivci,“ dodal Miřejovský.