Polsko využívá brexitu a láká lidi domů. Ekonomika je potřebuje

Množství Poláků, kteří vyjíždějí do zahraničí, se zmenšuje. Přesto jsou jich venku stále víc než dva miliony. Pro rozvíjející se ekonomiku to je problém. Polovina polských firem řeší už teď, že jim chybějí pracovníci. A bude hůř. „Odhady na nejbližší roky mluví o milionu, milionu a půl. A je to tak, že i kdyby se velká část Poláků ze zahraničí vrátila, tak to nebude stačit,“ varuje sociolog Robert Sobiech.

Vláda i firmy proto do země lákají i zahraniční pracovníky, nejvíc jich je z Ukrajiny. Musejí ale pracovat i na pobídkách mimo Evropu. Nejsou totiž jedinou zemí potýkající se s nedostatkem pracovních sil. Tento problém řeší i česká vláda. „Velmi silným konkurentem tu je ale Německo, tam budou za chvíli potřebovat tři miliony nových pracovníků,“ dodává Sobiech.

Dosud etnicky i nábožensky homogenní polská společnost se tak pomalu a dobrovolně začíná měnit. Platí to hlavně pro velká města. Bez cizinců totiž ekonomika současné tempo nezvládne.