Maso z nemocných krav se do Česka nedostalo, ujišťuje Polsko

Investigativní reportér natočil tuto nezákonnou praktiku skrytou kamerou. Nechal se zaměstnat na jatkách v Mazovském vojvodství na východě Polska a podílel se na porážkách zjevně nemocných kusů dobytka, které přivážely nákladní vozy takřka výhradně večer za tmy. Viditelně zkažené části jejich masa se potom odřezávaly a vyhazovaly. Během noci podle reportéra na jatkách zpracovali okolo patnácti kusů nemocného dobytka.

O jejich maso je mezi majiteli jatek zájem, protože zdravou krávu prodávají chovatelé za 2500 zlotých (15 tisíc korun), zatímco nemocný dobytek stojí přibližně pětinu této částky. Průměrně veliký podnik zpracovávající maso podle televize vydělá na zdravých krávách 350 tisíc zlotých ročně, zatímco na nemocných může mít čistý zisk až 2,5 milionu zlotých.

Polští producenti masa se rozsah problému snaží podle agentury Reuters bagatelizovat, zároveň ale dodávají, že by měl přitáhnout pozornost k systému veterinárních kontrol na jatkách. „Jde o problém jediné společnosti. Je to nepříjemné a je to odsouzeníhodné. Naštěstí jde o malá jatka a ostatních 99,9 procenta výroben masa je v pořádku,“ tvrdí šéf Sdružení polských řezníků a uzenářů Janusz Rodziewicz.

Polsko patří k hlavním evropským exportérům hovězího. Ročně vyprodukuje 560 tisíc tun hovězího, 85 procent z něho putuje na export, uvádí Reuters. Část masa míří i do České republiky.