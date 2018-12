Mayová se sejde s Tuskem a Junckerem, EU ale odmítá dohodu o brexitu otvírat

Proti vyjednané dohodě jsou severoirští unionisté, skotští nacionalisté, labouristé i velká část vládních konzervativců. „V jednom bodě, pojistce pro Severní Irsko, přetrvávají rozšířené a hluboké obavy. Kdybychom pokračovali podle plánu a hlasování uspořádali, dohodu by odmítla významná většina,“ uvedla Mayová.

Pojistka by měla po odchodu Británie z EU zaručit, že mezi Irskou republikou a Severním Irskem nevznikne pevná hranice. Aktivována by byla v případě, že se Londýn s Bruselem do července 2020 nedohodnou na podrobných podmínkách budoucích obchodních a dalších vztahů.

V takovém případě by s příchodem roku 2021 začal platit záložní plán vytvářející jednotný celní prostor Unie s Británií; opatření navíc počítá se zachováním některých pravidel evropského jednotného trhu v Severním Irsku.

Proti irské pojistce vystupují především severoirští unionisté (DUP), kteří svými deseti hlasy umožnili vznik současné menšinové vlády, a také část konzervativců.