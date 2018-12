Na Praze je něco okouzlujícího, říká autor největšího panoramatu Jeffrey Martin

Praha je samozřejmě hodně fotogenická. Je něčím výjimečná? Protože vy fotíte přírodu i jiná města, tak co je na ní to zajímavé?

Praha je krásné město, které myslím, že je mimořádně atraktivní pro miliony lidí. Je velmi historicky nedotčená. Má poměrně malé historické centrum. V tom je zajímavá.

My, co jsme se v Praze narodili a žijeme v ní celý život, víme naprosto přesně, jaké je nejkrásnější město na světě, ale zajímá mě pohled cizince, který přece jen do Prahy přijde a vidí ji úplně jinak než my, Pražané. Co je na ní to nej?

Je na ní něco okouzlujícího. Je tu takový kouzelný pocit, který tady máte. Není vždycky krásné slunečné počasí, ale pořád je tady taková atmosféra, něco ve vzduchu, co v Praze je, co nikde jinde nenajdete.

To znamená, že Praha pro fotografa vašeho naturelu je největší výzvou, anebo jste si řekl – tak Prahu už mám, zkusím tedy ještě něco jiného, něco, co by ji zase překonalo, třeba v jiném úhlu pohledu?

Já už tady nějakou dobu žiju a Prahu jsem fotil mockrát. Je to z estetického hlediska velmi krásné město. A je relativně jednoduché tady vyfotit krásnou fotku. Zachytit celé město najednou, to je trochu jiná otázka. Ale určitě bych chtěl nafotit, co nejvíc měst dokážu.