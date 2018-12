Soud dovolí Moralesovi počtvrté kandidovat. Bolivijci stávkují a blokují silnice

Morales, první domorodý prezident země, etnický Aymara a dřívější pěstitel koky, je u moci od roku 2006. Už v prvním volebním období změnil ústavu, aby mu částečně vyhověla, a mohl tak vládnout neomezeně.

Za třináct let jeho působení zažívá jedna z nejchudších zemí kontinentu relativní prosperitu. Hned po převzetí úřadu Morales znárodnil velkou část těžby zemního plynu a snažil se, aby z bohatství těžili hlavně Bolivijci. Ekonomika ročně rostla o pět procent, počet extrémně chudých se snížil – vláda navíc investovala do vzdělávání. To, že se Morales neřídí ústavou, se ale řadě Bolivijců nelíbí.

V posledních volbách Morales zvítězil hladce. Tehdy měl dvakrát víc stoupenců, než jeho čtyři nejvážnější vyzyvatelé dohromady. Rok 2019 bude ve znamení primárek, samotné volby proběhnou až na podzim. Morales doufá, že nehledě na demokratické principy znovu vyhraje.