Přes Portugalsko se přehnala Leslie, zřejmě nejsilnější bouře za 150 let

V případě velkého uskupení bouřkových oblaků to vede k poklesu tlaku vzduchu při zemi. Začne vát dostředivý vítr, který je Coriolisovou silou stáčen, takže vzduch proudí dokola, a to stále rychleji, jak tlak vzduchu dále klesá. „Ve fázi plného vývoje se uprostřed objevuje oko, tedy uzavřená oblast bez oblačnosti. Ta zde chybí proto, že na rozdíl od okolních oblaků v prostoru oka dochází k sestupům vzduchu,“ říká Müller.

„Může vzniknout nad tropickým oceánem, kde se odpařuje velké množství vodní páry. Jak vzduch stoupá, ochlazuje se a vodní pára kondenzuje –vznikají oblačné kapičky. Přitom se uvolňuje teplo, které umožňuje, aby vzduch stoupal do výšek přes 15 kilometrů,“ popisuje Miloslav Müller z Katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy.

Co je hurikán?

„Nikdy jsem nic podobného neviděl. Město vypadalo, jako by bylo ve válečném stavu s auty rozmáčklými pod popadanými stromy,“ uvedl obyvatel města Figueira da Foz ležícího asi 200 kilometrů severně od Lisabonu.

Podle zpravodajského webu BBC se nicméně neobjevily zprávy o mrtvých či zraněných. Portugalsko má za sebou jednu z nejsilnějších bouří, jaká kdy zemi zasáhla. Z meteorologických záznamů vyplývá, že k vodám u Pyrenejského poloostrova od roku 1842 dorazilo jen pět hurikánů, přičemž Leslie byla vůbec nejsilnější bouře, která doputovala až do Portugalska. Hurikán údajně za posledních 176 let udeřil na pevnině Pyrenejského poloostrova jen jednou, a to Vince v roce 2005.