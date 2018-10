Trumpová vyrazila na cestu po Africe. Podpořila nemocné děti a projela se po safari

Trumpová si prohlédla pevnost, odkud nebylo návratu

Její první kroky směřovaly do dětské nemocnice v metropoli Ghany. Melania tam představila svoji občanskou iniciativu „Be Best“, jejímž prostřednictvím chce bojovat proti chudobě, drogové závislosti dětí nebo internetové šikaně.

Vůdce kmene jí při tradičním rituálu udělil povolení prohlédnout si pevnost Cape Coast na pobřeží, která v minulosti sloužila k obchodování s otroky. Z Cape Coast nebylo návratu – lidé zde buď zemřeli, nebo je lodě odvezly na práci do Ameriky. „Žaláře, které jsem viděla, jsou skutečně něčím, co by měli lidé vidět a zažít. Co se stalo před mnoha lety, byla opravdu tragédie,“ zhodnotila americká první dáma.