V Reykjavíku jídlo padá z nebe. Více než stovka restaurací tam nabízí dopravu dronem

Bezpilotní stroje navigují počítače a člověk je jen monitoruje. „Devadesát procent všech nehod bezpilotních letounů, o kterých víme, jsou způsobeny lidským faktorem. Počítače nedělají chyby. Nedokončily by dodávku, kdyby došlo k nějakým nepředpokládaným problémům, vrátily by se,“ říká ředitel a zakladatel společnosti Aha Maron Kristofersson.

I největší mezinárodní společnosti Google a Amazon investují už několik let do programů, které drony zapojují do zásilkové služby. V některých afrických zemích se používají k doručení léků a zdravotnického materiálu do těžko přístupných oblastí.

Islandská společnost Aha chce svoji flotilu rozšířit ze dvou na deset letounů. Ty by měly unést těžší náklad než tři kilogramy a létat i za deště nebo silnějšího větru. Kromě prostoru letiště mají pokrýt celé území Reykjavíku včetně předměstí a do pěti let doručit polovinu ze všech zásilek.