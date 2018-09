Labouristé podle Corbyna brexitový plán premiérky nepodpoří

Situaci, kdy by Spojené království neuzavřelo s EU dohodu o podmínkách rozluky a o budoucích vztazích po brexitu, označil Corbyn na konferenci v Liverpoolu za „národní katastrofu“.

„Labouristé budou hlasovat proti plánu z Chequers nebo čemukoli, co z něj zbylo, a staví se i proti odchodu z EU bez dohody,“ uvedl Corbyn s odkazem na brexitový plán britské vlády dojednaný na venkovském sídle premiérů v Chequers.

Corbyn nechce brexit bez dohody

„Pokud dojednáte dohodu, jejíž součástí bude celní unie a žádná tvrdá hranice v Irsku, pokud ochráníte pracovní místa, práva lidí v práci a standardy v oblasti životního prostředí, pak takovou rozumnou dohodu podpoříme,“ připustil Corbyn a dodal, že pokud nic takového premiérka vyjednat nedokáže, pak by měla udělat místo straně, „která to dokáže a která to udělá“.

V případě odmítnutí dohody vyjednané vládou Theresy Mayové s evropskou sedmadvacítkou by se podle labouristů měly konat předčasné volby. Corbyn ve středu zopakoval, že kromě nich jsou ale „na stole“ i jiné možnosti. Jaké to jsou, ovšem neupřesnil a odkázal pouze na úterní proslov mluvčího své strany pro brexit Keira Starmera.

Ten řekl, že otevřená je i možnost, že Labouristická strana bude prosazovat druhé referendum o brexitu, a vyloučeno podle něj není ani setrvání Británie v EU. Corbyn ve středu ovšem zdůraznil, že „labouristé respektují rozhodnutí britského lidu“ vyjádřené v referendu z roku 2016.