Slováci po boku Čechů. V Jeruzalémě otevřou kulturní centrum

Slovensko otevře kulturní centrum v Jeruzalémě. Napsal to izraelský server Times of Israel, podle něhož to sdělila slovenská parlamentní delegace, která je stejně jako delegace českých senátorů v těchto dnech v Izraeli. Times of Israel to označil za „překvapivý krok“, jímž se Slovensko připojuje k České republice a Bulharsku, které se rozhodly rozšířit diplomatickou přítomnost v Jeruzalému. První a nejvýznamnější krok podnikly Spojené státy, když do Jeruzaléma v květnu převedly své velvyslanectví z Tel Avivu.