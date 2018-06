Od euroskeptiků k eurooptimistům. Po „ostré“ Budapešti se kormidla V4 ujímá smířlivá Bratislava

„V4 byla založená jako evropský projekt. Jako projekt, který má dostat region do Evropské unie a který má vlastně i najít místo tohoto regionu v EU. Myslím, že to bude těžištěm slovenského předsednictví. A tím se bude lišit od maďarského předsednictví,“ dodává Vladimír Bilčík.

„Nejlepší, co můžeme v Česku a na Slovensku udělat, je jasně ukázat, že to myslíme vážně s orientací na EU, s právním státem i demokracií. Máme tu i řadu domácích úkolů. Samozřejmě, Polsko a Maďarsko jsou dnes v jiné situaci, jsou pod větším drobnohledem a tlakem, navíc poměry v těchto zemích jsou trochu jiné. Ale věřím, že je příležitost ukázat, že V4 přináší i konstruktivní pohled na evropský projekt,“ uvedl k nadcházejícímu půlroku Visegrádské čtyřky pod taktovkou Slovenska politolog Vladimír Bilčík.

Silné národní státy, vyšší rychlost… a Česko

Představy o budoucnosti EU se však v rámci V4 podstatně liší. Maďarsko a Polsko chtějí silné národní státy, naopak Slováci by jako členové eurozóny rádi zamířili do evropského jádra. „Stále jsem nedostal odpověď, jak se ta rychlost měří. Já to nevím. Pokud by se to měřilo podle růstu, nízkého zadlužení, nízké nezaměstnanosti, tak máme jednu z nejlepších rychlostí v Evropě,“ komentoval „zařazení“ Česka v rámci osmadvacítky premiér Andrej Babiš.

V dobré kondici je celá Visegrádská čtyřka, což by ji mohlo v příštím rozpočtu připravit o část eurodotací. Proti tomu ale lídři všech čtyř států bojují. A vedle migrace v tom nacházejí další velké společné téma.