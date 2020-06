10 let od zmizení malé Maddie. Pořád kupujeme dárek k narozeninám, říkají rodiče

Od té doby prošli vyšetřovatelé více než 40 tisíc dokumentů a vyzpovídali asi 600 lidí. V roce 2013 našli v Portugalsku čtyři možné podezřelé, policie ale později vyloučila, že by šlo o pachatele.

V zázrak věří i rodina. „Stále je tu naděje, že Madeleine najdeme,“ říká po deseti letech matka zmizelé holčičky Kate McCannová, i když výročí ukazuje, kolik času už bylo ztraceno. „Je to zničující, opravdu jsme se snažili udělat vše, co jsme mohli, abychom ji pomohli najít. Zatím to nefungovalo. Ale víte, stále se díváme dopředu… stále doufáme,“ podotkl otec Maddie Gerry McCann.

Na případu pracují v Británii čtyři detektivové, ještě před šesti lety jich bylo třicet. Dosud bylo na vyšetřování vynaloženo 11 milionů liber. McCann považuje kritiku výdajů za nespravedlivou. Upozornil, že podobný případ únosu je velice vzácný.