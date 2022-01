Tragický osud letu KAL 007 - důsledek boje Východu se Západem

Boeing 747 letěl na lince z New Yorku do jihokorejského Soulu. Let nesoucí označení KAL 007 měl naplánované mezipřistání na Aljašce. Krátce po vzletu se ale stroj od vytyčené trasy z neznámých příčin odchýlil a zamířil přímo nad Kamčatku do sovětského vzdušného prostoru. Odtud pak odstartovaly dvě hotovostní stíhačky.

Sovětští stíhači dostali příkaz letadlo sestřelit. Komunistická propaganda dlouho tvrdila, že boeing opustil sovětský prostor a zmizel. „Byla to předem naplánovaná akce pod pláštíkem civilního letadla,“ tvrdili Sověti. Prý šlo o špionáž a provokaci. Vzájemná nedůvěra pak komplikovala možnost nezávislého posouzení toho, co se vlastně na palubě letadla stalo a jak reagovala sovětská protivzdušná obrana.

Do dneška nejsou okolnosti incidentu zcela jasné. Jedna z teorií tvrdí, že se v blízkosti pohybovalo americké průzkumné letadlo, jiná zase, že korejský boeing sám plnil výzvědné úkoly nad oblastí se značnou koncentrací sovětských vojsk.

