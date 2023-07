„Rekreace“, propuštění, smrt. Z ruské armády mizí vysoce postavení generálové

Podle informací The New York Times se američtí představitelé domnívají, že Surovikin věděl o chystané vzpouře s předstihem, nejsou si však jistí, zda se do ní zapojil. Naposledy se Surovikin ve veřejném prostoru objevil, když ve videu vyzval wagnerovce, aby ukončili tažení na Moskvu a vzdali se. Objevily se však i spekulace, že video točil už pod dohledem Putinových lidí.

Kde Surovikin nyní pobývá, není známo. Jasno do situace nevnesl ani šéf obranného výboru ruského parlamentu Andrej Kartapolov, kterého se na místo, kde se generál nachází, zeptal ruský reportér. „Surovikin se nyní rekreuje. Není v současnosti k dispozici,“ prohlásil ve videozáznamu na kanálu Shot, zatímco spěchal pryč od novináře.

V uplynulých týdnech se šířily nepotvrzené zprávy, že Surovikin byl zadržen. List The Moscow Times dříve s odvoláním na dva anonymní zdroje blízké ministerstvu obrany napsal, že jeho údajné zadržení souvisí s tím, že si prý Surovikin během vzpoury žoldnéřů proti ruské armádě vybral špatnou stranu. Kreml odmítl místo jeho pobytu komentovat.