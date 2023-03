Ukrajina chce Bachmut ubránit. Spojenci se bojí, aby se tím příliš neoslabila

Wagnerovci sice poslední dobou pravidelně hlásili své dílčí postupy a dobytí některých částí města, institut se však domnívá, že nedokážou dokončit těsné obklíčení Bachmutu nebo získat podstatné území v bojích o městské oblasti. Aby se tak stalo, museli by Rusové vyčlenit další konvenční jednotky. Zatím se však tempo jejich operací spíše zpomaluje.

Boje v Bachmutu jsou čím dál tvrdší, jak se Rusové blíží centru města, zatímco „Ukrajinci vrhají do boje nekonečné zálohy,“ řekl podle agentur Prigožin.

O neustálém doplňování ukrajinských sil nedávno mluvil i velitel žoldnéřské Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin. Právě jeho muži, zhusta rekrutovaní mezi vězni, jsou hlavní silou, která na město útočí. Všeobecně se má za to, že jejich ztráty jsou opravdu enormní.

The New York Times ovšem zároveň upozornil, že wagnerovci využívají k proražení ukrajinských linií pěšáků, co jsou málo vycvičení. Na druhé straně pak při obraně města umírají bojem zocelené ukrajinské jednotky.

„Pokud Rusko udrží současné tempo útoků, může to trvat několik týdnů a tím to končí,“ řekl ukrajinský voják Mykola z 28. mechanizované brigády serveru The Kyiv Independent.„Situace je nyní velmi obtížná, protože už začínají cítit chuť vítězství,“ řekl. „A teď vědí, že zbývá už jen kousek.“ Ruské síly početně převyšují Ukrajince na bachmutské frontě. Podle Mykoly v oblasti bojuje přibližně 20 až 30 tisíc vojáků.

Vojenské vedení Ukrajiny podle serveru uvedlo, že úplné stažení z města je na stole, ale takové rozhodnutí by bylo učiněno pouze v případě nezbytnosti.

Stanice Aljazeera nevyloučila v případě Bachmutu koncovku, kterou prošlo urputné dobývání měst Mariupol a Severodoněck. Poslední místa odporu se soustředila uvnitř dobře bránitelných průmyslových komplexů. Nakonec však byli Ukrajinci buď nuceni se stáhnout, nebo se vzdát kvůli převaze ruské palebné síly.

Američané se bojí vyčerpání Ukrajinců

Americký ministr obrany Lloyd Austin několikrát naznačil, že nevidí žádný taktický vojenský důvod Bachmut bránit. Prohlásil též, že východoukrajinské město má spíše symbolický než operační význam a jeho pád by neznamenal, že Moskva znovu získala iniciativu ve válce.

Ukrajinští generálové na to reagovali, že existuje taktický důvod město bránit. Zalužnyj uvedl: „Je to klíčové pro stabilitu obrany celé fronty.“

V polovině týdne Washington Post informoval, že američtí představitelé od konce ledna naléhají na Ukrajince, aby se z Bachmutu stáhli. Obávají se, že vyčerpání jejich jednotek by mohlo ovlivnit plánovanou jarní protiofenzivu Kyjeva. Ukrajinští představitelé oponují, že nehrozí žádné riziko, protože jednotky, které mají být nasazeny, nebojují u Bachmutu.

Západní spojenci však také hovoří o značné spotřebě munice při bitvě o město, která pak může Ukrajincům chybět.