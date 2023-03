Ruský komunista poslouchal Putinův projev s nudlemi na uších, čeká ho soud a možná i fronta

Abdalkin na videu poslouchá projev Putina s nudlemi zavěšenými na uších. Českým ekvivalentem tohoto gesta může být rčení věšet bulíky na nos, tedy jednoduše lhát. „Chtěl jsem vyjádřit svou nespokojenost a nespokojenost lidí, kteří za mnou chodí a kteří mne volili. Mají pochybnosti, že se domácí a ekonomická politika této země v blízké budoucnosti změní,“ hájí se Abdalkin.

Vzpurností tento komunistický politik proslul už v minulosti. Před dvěma roky, v srpnu 2021, nakráčel do kanceláře vedoucího správy města Čapajevsk s kýblem výkalů jako poděkováním od obyvatel za prosperitu města.

Jiné ironické představení uspořádal Abdalkin v říjnu 2020, tedy době, kdy Putin ohlásil novelizaci ústavy. Společně se svými spolupracovníky vyšel do ulic města Novokujbyševsk. Vyzbrojení plakátem s nápisem „Putin – naše výhoda“ a maskou samotného šéfa Kremlu se místních ptali, co by prezidentovi popřáli.

„Co ještě popřejete kromě zdraví?“ zeptal se například politik jedné obyvatelky. „No, ať už je konečně pořádek,“ odpověděla žena. „Děkuji vám. Pořádek bude! Všichni půjdou za mříže!“ odvětil Abdalkinův spolupracovník v Putinově masce.