Nechceme, aby uprchlíci ztratili kontakt s vlastí, říká ukrajinská vicepremiérka

Dříve se ministerstvo reintegrace soustředilo také na organizaci humanitárních koridorů a evakuaci civilistů. Od začátku konfliktu do poloviny května se podařilo otevřít 165 humanitárních koridorů – na těch se podílela i ruská strana tím, že zastavila palbu.

Koridory pomohly zachránit nejméně 350 tisíc lidí. Dnes už Rusko na snahách vyrobit tranzitní zóny nespolupracuje. To podle Vereščukové prakticky znamená to, že vše, co se na okupovaných územích děje, je deportací. Lidé se mohou pokusit uprchnout do Ruska a přes třetí země, je to ale velmi složité.

Celý rozhovor s ukrajinskou vicepremiérkou Vereščukovou můžete zhlédnout ve videu v úvodu článku.