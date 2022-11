Nenecháme Ukrajinu zmrznout, ujistil Lipavský. Podle Kovaříka poroste i podpora nevojenské oblasti

Lipavský podotkl, že Aliance musí udělat vše pro to, aby poskytla Ukrajině dostatek protileteckých systémů, na čemž mezi státy při setkání v Bukurešti panovala shoda a bylo cítit velké odhodlání.

„V úterní debatě státy deklarovaly podporu Ukrajině. Jakým způsobem bude poskytnuta protiletecká obrana Ukrajině, ale zůstává na jednotlivých státech, které k tomu mají kapacity. To není něco, co by dělalo NATO jako takové. Nicméně, schvalujeme sadu opatření, která Ukrajině poskytnou neletální materiální pomoc a pomohou jí překonat tuto zimu,“ informoval ministr zahraničí.

Europoslanec Ondřej Kovařík (za ANO) očekává, že EU i NATO budou reagovat na situaci na Ukrajině. „To, že v tuto chvíli bude narůstat ta část podpory, která bude směřovat do nevojenské oblasti, je zároveň i součástí balíku makroekonomické podpory ze strany EU. Jde především o obnovu infrastruktury v oblasti energií nebo dopravy,“ uvedl.