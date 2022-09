Ve válce se nedá plánovat, přibližuje práci na Ukrajině reportér ČT Šilhan

„Někdy po týdnu, co jsme na Ukrajině byli, vyhlásil ukrajinský generální štáb z důvodu chersonské ofenzivy zákaz s kýmkoliv mluvit. Štáby nemohly mluvit s vojáky, s nikým z armády, nemohly se přiblížit k frontě, ani být poblíž fronty. Vybavuji si situaci, kdy jsme nemohli jet ani do osvobozené vesnice pod Mykolajivem,“ přibližuje podmínky reportér.

Opatření ukrajinské armády novinářům velmi zkomplikovalo situaci. „Když máte plán na několik dní dopředu, tak ho po takovém oznámení můžete shodit ze stolu. A opět se mi potvrdilo, co mi říkali někteří kolegové, že ve válce se nedá plánovat.“

Ukrajinská armáda embargo zdůvodnila bezpečností novinářů. „Myslím ale, že do jisté míry to znamenalo i snahu o dohled nad informačním tokem, protože to bylo právě v souvislosti s tou nově vyhlášenou protiofenzivou. Možná nechtěli, aby zástupci armády řekli něco z taktických plánů, co by mohlo uniknout do éteru. Zkrátka jakýsi informační dohled o tom toku a je to věc, která ve válce běžně probíhá,“ vysvětlil Šilhan.

