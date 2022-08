Průšvih v Záporožské elektrárně visí na vlásku, míní Drábová. Česku však podle ní nic nehrozí

přehrát video Ostřelování Záporožské jaderné elektrárny Zdroj: ČT24

V posledních dnech z oblasti Záporožské jaderné elektrárny přicházely zprávy o ostřelování, z kterého se obvinily navzájem ukrajinská i ruská strana. Mezinárodní agentura pro atomovou energii varovala před možnou katastrofou. Ukrajinští technici pracují v Záporožské jaderné elektrárně před hlavněmi ruských zbraní a čelí obrovskému tlaku, ale zůstávají, aby zajistili, že nenastane katastrofa podobná havárii v Černobylu, řekl agentuře Reuters jeden z pracovníků největší atomové elektrárny v Evropě. SÚJB na svém webu uvedl, že situaci na Ukrajině včetně Záporožské jaderné elektrárny sleduje. „Je pochopitelné, že veřejnost je tímto vývojem znepokojena, a jistě není na místě situaci podceňovat. Na druhou stranu je však potřeba situaci hodnotit realisticky a nedat prostor apokalyptickým spekulacím,“ uvedl úřad. Všechna měření v bližším i vzdálenějším okolí elektrárny podle SÚJB vykazují standardní hodnoty. „Jen blázen by střílel na jadernou elektrárnu“ Drábová ve vysílání ČT24 zmínila, že ze šesti bloků jsou v provozu dva a nedošlo tam k žádnému zvýšení radiace. Pokud by však unikla, hodně by podle ní záleželo na rozsahu poškození, na konkrétní meteorologické situaci a také na dalších bariérách, které by omezovaly únik radiace. „Situace by se dala charakterizovat slovy, že průšvih visí na vlásku, ale díky skvělé ukrajinské obsluze a robustnosti bloků zatím Záporožská elektrárna drží,“ komentuje Drábová.

Podle Drábové bylo vytvoření vojenské základny právě v areálu elektrárny jedním z původních ruských záměrů, protože tam okupanty nebude nikdo ohrožovat. „Jen blázen by střílel na jadernou elektrárnu,“ konstatuje expertka. „Podle našeho nejhoršího scénáře by došlo k destrukci ochranné obálky na jednom z bloků a samozřejmě tavení paliva v reaktoru. V takovém případě by ochranná opatření jako ukrytí, stabilní jód, případná evakuace nebo kontrola zemědělských produktů, byla třeba do sto padesáti až dvě stě kilometrů, to znamená pro Ukrajinu a přilehlou oblast Ruska by to jistě byla katastrofa,“ předesílá jaderná inženýrka. Rizika pro Česko nejsou, uklidňuje Drábová Česko je však vzdáleno víc než tisíc kilometrů, takže pravděpodobnost, že by v tuzemsku bylo potřeba přijímat ochranná opatření, je dle Drábové zanedbatelná. „Žádná zdravotní rizika by z toho nevyplývala, stejně jako nevyplývala z havárie Černobylu, i když tomu spousta lidí nevěří,“ doplnila.