Česko by mohlo dostat na pomoc uprchlíkům evropské peníze, počet udělovaných víz postupně klesá

Joost Korte do Prahy přijel, aby se seznámil s potřebami uprchlíků. Ocenil práci dobrovolníků a systém, kterým Česko uprchlíky přijímá. S návrhem podpory Evropské unie zemím, do nichž uprchlíci míří, seznámil v pátek náměstkyni ministra práce a sociálních věcí Martinu Štěpánkovou.

„Změny, se kterými EK přichází, a flexibilita se týkají zejména stávajícího programového období. Finanční prostředky jsou ale v drtivé většině již vyčerpány,“ řekla Štěpánková s tím, že je třeba hledat i nové zdroje.

Z dosavadních peněz ministerstvo plánuje například umožnit vznik tří tisíc míst v dětských skupinách. „Ale to se bavíme už o zbytkových penězích. Takže pro nás by bylo 40 eur na týden přínosné, na druhou stranu budeme obtížně hledat zdroje, ze kterých bychom k tomu mohli prostředky vzít a do terénu poslat,“ uvedla. Bez dodatečných zdrojů podle ní bude situaci „velmi obtížné zvládnout“.

Operační program, s nímž nakládá ministerstvo práce a sociálních věcí, měl rozpočet 60 miliard korun, rozběhl se už v letech 2013 a 2014. V novém programovacím období má dosáhnout zhruba 40 miliard korun na projekty, které mají skončit až v roce 2030.

„Nemůžeme ty zdroje vyčerpat okamžitě. Navíc, když se bavíme o nákladech spojených s uprchlickou krizí, tak se bavíme o miliardách, dovolím si říci i o desítkách miliard, takže dodatečné zdroje pro stát budou potřeba,“ uvedla Štěpánková. Věří tomu, že se nakonec najdou, pomoc by podle ní mohlo i zpětné proplácení nákladů vynaložených ze státního rozpočtu.

Vydáno bylo více než 250 tisíc víz

Celkový počet víz, které Česko udělilo lidem prchajícím před válkou na Ukrajině, překročil 250 tisíc. Na cizinecké policii se od počátku války nahlásilo přes 139 tisíc lidí. Na policii se musí lidé ohlásit do 30 dní po příjezdu do Česka, děti do 15 let se nahlašovat nemusí. Mezi uprchlíky je jich více než třetina.

Počet nových žádostí postupně klesá. Ve čtvrtek ministerstvo vnitra vydalo 2909 víz. Pokles počtu uprchlíků zaznamenávají i v Asistenčním středisku pomoci Ukrajincům v Kongresovém centru v Praze. Ve čtvrtek zde bylo odbaveno 860 lidí, zatímco ve středu bylo odbavených 870 a v úterý 982. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu zahájené 24. února už pražské středisko, které je společné pro Prahu a Středočeský kraj, odbavilo více než 62 tisíc lidí.