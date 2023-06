Většina zpráv o Romech má stále negativní nádech, vadí Bangovi

Právě Bangova autobiografická kniha Skutečná cesta ven, která vyhrála Magnesii Literu jako debut loňského roku, vypráví i o jeho dětství na pražském Žižkově. „Paradoxně jsem se ale narodil na Vinohradech,“ podotýká novinář, který žižkovské prostředí přirovnává k „modernějším“ romským osadám na Slovensku.

Banga přiznává, že ke škole pozitivní vztah neměl, rád a hodně si ale četl a nakonec úspěšně odmaturoval. S některými spolužáky se však pak ještě potkal – bohužel, když jim jako sociální terénní pracovník pomáhal od závislosti na drogách. „Je to paradox, protože učitelky mi ve škole předpovídaly, že budu kriminálník, a lidé, kteří vycházeli z úplně jiných poměrů, skončili takhle,“ zamýšlí se vystudovaný programátor, který vzestup drog přisuzuje euforii z porevoluční svobody.

K žurnalistice se poprvé dostal během vojenských konfliktů v zemích bývalé Jugoslávie, kam odjel jako humanitární pracovník. „Potkal jsem tam redaktora České televize, který mi dal adresu na nějakého editora. Tomu jsem posílal maily z internetové kavárny,“ vzpomíná Banga, který přispíval i do začínajících romských periodik jako Romea.cz.

Kvůli Havlovi měl pušku u hlavy

V Srbsku nebo Černé Hoře psal Banga také o situaci Romů v uprchlických táborech. „Spousta z nich vůbec nevěděla, proč museli utéct,“ vysvětluje s tím, že v táboře žil u tamějšího romského krále. „Myslím, že mě to zachránilo před tím, abych dostal přes tlamu, nebo abych si odvezl pět žen. Český pas pro ně totiž znamenal cestu do ráje,“ říká a vybavuje si okamžik, kdy mu policisté mířili puškou na hlavu. „Začali si mezi sebou nadávat, že Havel byl jedním z lidí, kteří podpořili nálety. Byl jsem vyklepaný, ale nakonec nás nechali být.“

Mezi Českem a Balkánem pendloval dva roky, v dalších letech hrál s bratrem v kapele Gipsy.cz a chvíli pracoval na ministerstvu vnitra. „Pak se mi projevila nemoc ledvin, kterou jsem měl, ale nezabýval se jí. Stal se ze mě požírač léků a rok jsem byl zavřený doma. V nejhorším období jsem začal posílat komentáře na iDNES.cz,“ popisuje začátky spolupráce, která s dvouletou pauzou trvá od roku 2008 dodnes.

Na serveru začínal jako administrátor blogů, postupně se stal redaktorem a komentátorem. „Převlékl jsem se za bezdomovce, jel jsem do Ostravy a týden jsem bydlel v ubytovnách,“ nabízí jednu z ukázek své práce, která konkrétně vyústila v dokumentární film Ghetto jako systém. „Psal jsem krimi, zpravodajství, reportáže z akcí. Dostal jsem neuvěřitelný prostor se realizovat.“

Romští novináři nejen o romských tématech

Jak během práce pro iDNES.cz, tak v České televizi, kde působil dva roky, se Banga setkával s nadávkami a urážkami kvůli svému původu. „Přijeli jsme někam točit ve dvojici s redaktorem, který nebyl Rom, a respondent se bavil jenom s ním. Jindy mi nevěřili, že jsem redaktor České televize, nebo mě politici obešli a nedali mi rozhovor,“ zmiňuje několik příkladů. Na jedné z protiromských demonstrací ho zase zadržela policie, která mu nevěřila, že je novinář.

„Přimlouvali se za mě redaktorka ČT Lea Surovcová a kolegové z Českého rozhlasu,“ vybavuje si s tím, že v začátcích mu pomáhal i další novinář veřejnoprávní televize Richard Samko.

Romských novinářů je podle Bangy stále velmi málo, což přičítá klesající důvěře v žurnalistiku i přetrvávající diskriminaci. „Uměl bych si představit, že by v každém médiu brali ohled na rozprostření obyvatel v zemi,“ popisuje ideální situaci. „Je ale bohužel holý fakt, že když už se Romové do médií dostanou, tak dělají jenom romská témata. Zajímavější by bylo, kdyby dělali jiná témata, ale zároveň uměli ta romská.“

Více by podle komentátora mohlo být také romských médií, z nichž jako etablované vyzdvihuje už zmíněný server Romea.cz. Zlepšení pak vidí u českých médií, která podle něj dříve ve velkém vydávala negativní zprávy o Romech, které se pak často nepotvrdily. „Se slovem Rom v titulku se naučila šetřit, ale pořád si myslím, že většina zpráv o Romech má negativní nádech,“ poukazuje například na banální kriminální činy, o nichž se podle něj informuje jen proto, že pachatelem byl Rom.

Věří, že budoucí generace už nebudou muset romská témata tolik řešit. „A budou si povídat o čemkoliv jiném – fotbale, muzice, kultuře,“ doplňuje Banga, který prý uspěl i díky své drzosti. „Nikdy jsem se nebál něco zkusit. I když jsem to dělal špatně, tak jsem šel a zkusil to. Když to neumím, tak se to naučím, když se to nenaučím, tak si přiznám, že jsem selhal. Dokud to ale nezkusím, tak nevím,“ uzavírá.

Celý rozhovor si poslechněte v podcastu Background ČT24 na Spotify, Soundcloud, Podcasty Google, Apple a YouTube.