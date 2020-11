Zpravodajství na TikToku? Nikoho nezajímá, jestli je obsah pravdivý, hlavně aby bavil, říká Titlbach z Deníku N

Byl bych hrozně opatrný říkat, že by někdo měl čerpat zprávy pouze ze sociální sítě. Sociální síť nebude nikdy novinářská platforma. Je to pouze internetový prostor pro sdílení informací. Objevuje se tam zpravodajský obsah, ale také jiný obsah. Jsou tam věrohodné informace i nevěrohodné. Je tam pravda, jsou tam bláboly. Sociální sítě nemůžou nikdy být novinářskou platformou, protože je nikdo needituje.

Je přehlížený i podceňovaný. Podívejte se na největší mediální domy v Americe a dalších státech, kde platí lidi za to, aby na něj dávali zpravodajský obsah. V Česku, pokud vím, tam má profil televize Nova a CNN Prima News, ale nemají tam vyloženě zpravodajský obsah dělaný pro TikTok. Dávají tam kousky videí a různých show. Nemají člověka, který by tvořil obsah pro TikTok. Podceňovaný je tedy minimálně v českém prostředí.

Je obrovský. Je na něm 800 milionů lidí, zhruba. Počet jednu miliardu to ještě nepřekročilo, ale velmi brzo překročí, protože ta síť je opravdu obrovská. Je celosvětová, aktivních uživatelů je strašně moc. Myslím, že všechny sociální sítě, Facebook, Twitter, Instagram, jsou svým způsobem cool, protože na nich můžeme najít lidi, se kterými chceme být ve spojení, a sledovat obsah, co se nám líbí. Ale jejich nevýhodou je, že nám berou naše data a že na nás vydělávají.

To, co vidíte v médiích, jak vypadá titulní a další strana, to vybírá editor a další lidi, kteří jsou placení za to, že své práci rozumí. Kdežto sociální síť vám podle algoritmů vybírá obsah, který se vám líbí, uzavírá vás do určité názorové skupiny. Podle toho, na co klikáte, na co koukáte. Nikdy nedostanete celkový obsah, který dostanete ve zpravodajském médiu.

Na TikToku jsou miliony lidí, které můžeme ke zpravodajství přilákat

Přesto si ale myslíte, že by zpravodajská média na TikToku být měla. Proč?

Jak jsem říkal, je obrovský. Zpravodajský obsah se tam v největších celosvětových médiích už objevuje. V Česku bych řekl, že by měl. Pokud chceme oslovit mladé publikum, což předpokládám, že všichni v médiích chceme, tak jak to chceme udělat, když nebudeme tam, kde jsou mladí, když nebudeme rozumět jejich jazyku, jejich problémům a trendům. Média by na TikToku měla být a měla by se tam snažit diváky, čtenáře, posluchače oslovit. Je to zkrátka prostor, ve kterém se objevují miliony a miliony lidí, které můžeme ke zpravodajství přilákat.

Stane se to? Najdou si na TikTok i česká média cestu?

To nemůžu vědět.

A když to porovnáte s Instagramem nebo Twitterem, které si teď česká média už docela osahala?

Ale pozdě, my vždycky jenom doháníme technologický vývoj a stejně je to u TikToku. Problém je, že potřebujete člověka a na něj potřebujete peníze. A ten člověk musí být dobrý a mladý, ideálně z publika, na které chcete cílit. A zároveň musí ctít novinářská pravidla. Sežeňte takového člověka a zaplaťte ho.

Vynalezli jsme kolo, a neumíme ho používat

Nemůže se i z TikToku nakonec stát další pomocník v šíření dezinformací? To se teď ukázalo v USA, kde právník Donalda Trumpa sdílel video, na kterém se ničí volební hlasy. Šlo ale jen o vtip.

My musíme pochopit, jak sociální sítě fungují. Že na základě třeba jen patnáctiminutového videa se za pár hodin můžete stát obrovsky vlivnou osobností. Sociální sítě nefungují tak, že tam dáte relevantní obsah, a budete doufat, že ho uvidí statisíce lidí. Ne, vy na ně můžete dát cokoli, žádný editor tam není. Jestli bude video sdílené, záleží na trendech, jestli je zajímavé, jestli lidi baví, nebo ne. Nikoho nezajímá, jestli je pravdivé. A není to jen politický problém, bavíme se o mnoha jiných problémech, kdy sociální sítě doháníme. Například legislativních, školských, podívejte se například, jak vypadá mediální výchova na školách. Takhle sítě prostě fungují, to je realita. My jsme vynalezli kolo, a neumíme ho používat.

Spousta zemí už reaguje na to, že TikTok je z Číny. Zakazují ho nebo regulují. Jsou obavy namístě?

Obavy jsou namístě ne proto, že jde o Čínu a TikTok, ale protože jde o další extrémně masivní sociální síť. Podívejte, kolik problémů tady bylo s Facebookem. My dáváme soukromá data sociálním sítím a ty s nimi nakládají tak, aby vydělávaly. To je jejich podstata. Jeden moudrý člověk řekl, že když si neplatíte produkt, tak jste produktem sami.