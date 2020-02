Spory o mediální výchovu. Podle odborníků je opomíjená, Plaga mluví o „vlamování do otevřených dveří“

Ministerstvo školství kritiku odmítá. „Ten otevřený dopis se podle mého názoru vlamuje do otevřených dveří,“ řekl ministr Plaga. „Co se týká mediální gramotnosti, tak to téma rozhodně nebereme na lehkou váhu. Je součástí nového rozvojového dokumentu,“ dodává s tím, že nedostatečnou podporu mediálního vzdělávání už jeho resort řeší. S organizacemi, které dopis podepsaly, se ale chce sejít a jednat o konkrétních krocích.

„V minulosti jsme se snažili poukázat, v souvislosti s našimi výzkumy, na nedobrý stav mediální výchovy. K žádným vyloženě konkrétním krokům podle mě ale příliš nedochází,“ oponuje Karel Strachota, který vede vzdělávací projekt Jeden svět na školách.

Neříkáme mladým lidem, co nemají číst, říká Strachota

Právě tento projekt v předminulém týdnu na veřejné debatě kritizoval člen Rady České tiskové kanceláře Petr Žantovský. „Já si myslím, že by se především měly odstřihnout všechny tyhle diletantské aktivity od škol,“ prohlásil například. V programu Jeden svět na školách podle něj není „ani jeden vystudovaný pedagog“. Mediální výchovu také přirovnával k politické agitaci.

Proti jeho vystoupení se vymezil jak Člověk v tísni, tak některé učitelské organizace. Podle nich se výroky nezakládaly na pravdě. Distancoval se od nich i David Soukup, předseda Rady ČTK, tedy kontrolního orgánu, ve kterém Žantovský zasedá.

„O mediálním vzdělávání se v poslední době mluví mnohem častěji než před lety. To je fakt a je to dobře. Zároveň zaznívá spousta kritiky, například to, že mediální výchova je tahání politiky do škol, že je to něco jako politické školení mladých lidí, zákazy některých médií a vymývání hlav. Nic z toho ale mediální výchova není,“ říká k tomu Strachota.

„My, stejně jako všechny ostatní organizace, které ten dopis ministrovi podepsaly, se snažíme vést mladé lidi k tomu, aby byli obezřetní, ale rozhodně jim neříkáme, co nemají číst a na co se nemají dívat,“ dodává v aktuálním podcastu pořadu Newsroom ČT24.