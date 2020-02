Na hraně řemesla a za hranou etiky. Tak podle teoretika Motala pracují Parlamentní listy

Co jsou podle vás Parlamentní listy, jaké je to médium?

Takže si nemyslím, že by Parlamentní listy proměnily českou žurnalistiku zásadně, spíš je to symptom něčeho, co tady už dlouho v žurnalistice bylo a ony tomu poskytly prostor. Zároveň si myslím, že Parlamentní listy jsou skutečně pro ty, kteří nevěří tradičním médiím. Poskytují prostor jak těm, kteří se nemohou vyjádřit v normálních tradičních médiích, tak těm, kteří mají pocit, že jim tradiční média neposkytují informace, které by chtěli.

Parlamentní listy společně s ostatními konspiračními a dezinformačními weby určitě změnily českou žurnalistiku, a to tak, že se začalo víc hovořit o fake news. To je určitě téma, které pomohly nastolit. Nicméně se obávám, že některé prvky špatné novinářské práce, které u Parlamentních listů najdeme, bychom našli i v tradičnějších médiích. I v nich se objevují zprávy bez kontextu, zprávy, které nejsou dostatečně ověřené, nebo jsou dokonce převzaté z nedůvěryhodného zdroje.

Tento vývoj trošku obrušuje hrany, ale stále se dá říct, že je to médium, které sází nejvíc na emocionálně silná a konfliktní témata, která jsou prezentována tak, aby primárně zvyšovala čtenost. To znamená, že je to bulvární médium, má svůj okruh návštěvníků, kteří se rekrutují především z řad těch, kteří nevěří tradičním médiím. Ze starších výzkumů víme, že na sociálních sítích jsou to typicky třeba voliči SPD, KSČM, ale kupodivu třeba i ČSSD. Nicméně určitě nejsou konkurencí velkým zpravodajským serverům jako třeba iDnes.cz nebo Novinky.cz. Na ně návštěvnost rozhodně nestačí.

Kdybyste měl vyjmenovat další prohřešky, co by to bylo?

Parlamentní listy vycházejí z na první pohled docela rozumné úvahy, že úkolem médií je přinášet co nejpestřejší hlasy a všechny možné názory. Problém je ale v tom, že je nezařazují do kontextu, přinášejí i nepravdivé nebo zavádějící hlasy, a především akcentují extremistické hlasy. Je jedno, jestli z pravicového nebo z levicového kraje politického spektra, protože levicoví i pravicoví čtenáři tam rádi čtou obsahy, které jsou často xenofobní a vyvolávají nenávist nebo strach.

Parlamentní listy se proto často odvolávají na takové ty ryzí novinářské hodnoty, jakože jsou objektivní, že neříkají svým čtenářům, jaký mají mít názor. Což není úplně pravda, protože manipulují tím, jak jsou texty zkonstruované a napsané. A novinář není jenom ten, kdo přináší informace. Novinář má povinnost je taky nějakým způsobem komentovat, dávat do kontextu, analyzovat a především odlišovat názory a fakta, což Parlamentní listy nedělají.

Jaký tedy vydávají obsah?

Část obsahu Parlamentní listy přebírají, část je původní. To znamená, že se tam objevují i rozhovory, například s Milošem Zemanem. Nicméně ta práce je, řekněme, na hraně žurnalistického řemesla, až za hranou žurnalistické etiky.

Určitě je pro Parlamentní listy charakteristické nedostatečné ověřování zpráv, nedostatečné zdrojování, i když v tom se už snaží zlepšovat. Práce s titulky a rámování zpráv jsou velmi senzační, velmi konfliktní, často stigmatizující. Zároveň můžeme v článcích nalézt mnoho dalších prohřešků proti novinářské etice, jako nedostatek kontextu, nedostatek souvislostí a tak dále. Zároveň Parlamentní listy dávají prostor velmi extrémním názorovým stranám, aniž by jim činily nějakou kvalifikovanou oponenturu, to je velký problém.

Dřou dno žurnalistiky

Můžou být tedy v tomto duchu Parlamentní listy hrozbou?

Samozřejmě, hned na několika úrovních. První hrozba je po stránce informační. Jsou velmi náchylné k tomu, aby prezentovaly dezinformační obsah, tedy takový, který někdo úmyslně vytvoří, aby změnil veřejné mínění ve svůj prospěch. A to jak přebíráním zpráv, které neověřují, tak zaplacenými články. Z minulosti víme, že je možné si u Parlamentních listů text zaplatit. Politici toho využívali, dokonce i kraj a ministerstva. To je jeden velký problém, že mohou sloužit jako nástroj propagandy.

Druhý velký problém je systematické snižování úrovně žurnalistiky. Redaktoři, kteří pracují na obsahu Parlamentních listů, doslova dřou dno žurnalistiky, to znamená, že je stylisticky a řemeslně na velmi nízké úrovni a velmi často je za hranicí novinářské etiky. To je další nebezpečí, že se stále snižují standardy.

A v neposlední řadě, jakkoliv se Parlamentní listy snaží pořád být transparentnější, stále je to médium, které nepracuje tak, jako pracují novináři v tradičních médiích. Čtenář si nikdy není úplně jistý, na čem je. Kde se zpráva vzala, proč se objevila, jaký je její účel. To je velké nebezpečí. Vlastně jsou to manipulativní praktiky, které se v Parlamentních listech objevují.

Specifické jsou pro ně také titulky. Jak v nich pracují s jazykem?

Velmi často akcentují konflikt, používají velmi expresivní, emocionální, dokonce i vulgární výrazy. Manipulují s citacemi, kdy z nich vybírají pouze části, které se jim hodí, a dávají je do titulků. A především nerozlišují názor od faktu, což je velké pochybení.

Když se podíváme na titulky, zjistíme, že často vytrhnou nějaké části z rozhovoru nebo materiálu, skládají je vedle sebe a vytvoří dojem informace, která ale v textu vlastně není tak závažná, jak se na první pohled zdá. Titulek u Parlamentních listů funguje jako komodita sama o sobě. Má upoutat na sociálních sítích, to je to, co se má sdílet. Už není tak podstatné, co je v textu, ale spíš jak zní titulek. Proto je pro ně charakteristické, že jsou velmi dlouhé, jsou to souvětí nebo několik vět za sebou. Jsou v nich výkřiky, citace a mají vzbudit u čtenáře nějaký pocit. Často je to pocit ohrožení nebo viny. Texty jsou pak konstruované tak, že se snaží neustále vytvářet nějaké nepřátelství a opozice. A ukazovat, že někdo stojí proti sobě.