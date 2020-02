Prodej Parlamentních listů? Nabízí se novinářské dno, ale i velká moc, říkají odborníci

Politický bulvár, politická inzerce, blogová platforma, most od dezinformačních médií k těm mainstreamovým. Tak novináři a mediální odborníci označují Parlamentní listy. Na české mediální scéně jsou už víc než deset let, teď se mluví o jejich možném prodeji. Zprávu v týdnu přinesl server Info.cz. Senátor Ivo Valenta a většinový majitel Parlamentních listů České televizi potvrdil, že dostal nabídku na odkup jeho podílu. Kdo by o web mohl mít zájem a co vše by s tímto médiem nový majitel získal? Téma pro nedělní Newsroom ČT24.