Parlamentní listy na prodej? Zájemce si koupí sílu pětiny internetové populace, říká mediální odborník Josef Šlerka

„Žádný vstup nového investora do Parlamentních listů se v současné době nekoná. Pokud v budoucnu k posunu v této oblasti dojde, budu média včas informovat. Otázka případné ceny je samozřejmě výhradní záležitostí mezi kupujícím a prodávajícím,“ uvedl Valenta ve vyjádření pro Českou televizi.

Valenta v minulosti prohlašoval, že pokud zůstane v politice, médium prodá. Senátor už potvrdil, že chce letos svůj mandát v horní komory obhajovat.

Novináři a mediální odborníci nyní spekulují, kdo si Parlamentní listy koupí. „Největším favoritem bude asi skupina Big Board, která v listopadu loňského roku odkoupila podíl v Praha TV. Je možné, že to může být znovu skupina Big Board, ale taky nemusí. Takže uvidíme, to je zatím asi to největší tajemství,“ uvedl šéfredaktor Info.cz Michal Půr.

Případný nový majitel si podle ředitele Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Josefa Šlerky koupí poměrně čtený web. „Zhruba 18 procent lidí v téhle zemi – internetové populace – říká, že je jednou týdně nějakou zprávou z Parlamentních listů zasaženou, takže si koupí vlastně tuto sílu,“ poukázal Šlerka.

Jak se profilují Parlamentní listy? Jak a o čem píšou? Co nákupem může případný nový majitel získat? Odpovědi v podcastu Newsroom ČT24.