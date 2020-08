OKD zahájilo preventivní testování zaměstnanců na koronavirus. Stát bude miliony korun

Testování společnost OKD spustila před ranní směnou. Další odběry se budou dělat dopoledne i odpoledne. „Každého zaměstnance budeme testovat ve dvoutýdenních intervalech,“ uvedla mluvčí těžební společnosti Naďa Chattová. Dodala, že samotné odběry nyní provádějí zdravotníci z nemocnice Karviná-Ráj. Do budoucna těžební firma připravuje spolupráci i s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity.

Analýzu vzorků pak provádí Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého. „Výsledky zaměstnanci zašlou co nejdříve, nejpozději do šestatřiceti hodin. Testování v celém rozsahu hradí zaměstnavatel. Je to finanční náklad navíc. Bude se pohybovat v řádech milionů korun,“ doplnila mluvčí.

K nekontrolovanému šíření viru by už nemělo dojít

Společnost chce preventivním testováním zajistit bezpečnost a zdraví zaměstnanců a jejich rodin. Zároveň tento krok umožní vedení firmy po přerušení těžby opětovně zahájit provoz beze strachu z nekontrolovatelného šíření viru.

„Díky kontinuálnímu preventivnímu testování budeme schopni velmi rychle zachytit a izolovat potenciální nové ohnisko. Případné pozitivní výsledky budou samozřejmě hlášeny KHS v Ostravě, se kterou budeme i nadále úzce spolupracovat,“ vysvětlila předsedkyně představenstva OKD Vanda Staňková.