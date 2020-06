Schodek rozpočtu pět set miliard se dal dle Rusnoka předpokládat. Je to ale velký problém, uvedl

Guvernéři na začátku debaty sdíleli pocity, jaké z celé koronavirové krize mají. Podle pana Rusnoka z počátku na takový typ šoku lidé zkrátka nebyli zvyklí. Z hlediska ekonomického se dle něj nabídková strana míchala s poptávkovou. Postupem času z toho ale prý bude více méně klasická krize poptávková, charakteristická nedostatečnou poptávkou. Dle ekonoma je ale velice specifická tím, že je naprosto globální.

Pro bývalého guvernéra Tůmu bylo velké překvapení to, že došlo k vypnutí české ekonomiky téměř kompletně. „Je to něco nového, doufám, že žádné další velké momenty zažívat nebudeme a že to přejde do standardních řešení ekonomických a společenských problémů. Uvidíme, jak to bude vypadat, když tím knoflíkem otočíme zase zpátky,“ řekl s nadějí.

Jak bude Česko vypadat za rok

V další části debaty Rusnok zopakoval aktuální prognózu České národní banky, čili že letošní pokles z hlediska reálného HDP bude přibližně osm procent. Uznal, že Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) má prognózy lehce dramatičtější, dle něj je to však v pořádku.

„Ta čísla se mění, není tak podstatné, zda to bude o procento víc, je to prostě obrovský pokles ekonomiky. Doufáme, že od třetího, čtvrtého čtvrtletí uvidíme oživení ekonomiky a nějaký návrat k původní úrovni, bude to však trvat dlouho. A z hlediska vnímání nálady se obávám, že podzim, zima budou doby, kdy to budeme všichni cítit dost těžce. Tam se negativa situace, která už probíhá, projeví silně,“ řekl.

Tůma souhlasil s odhadem poklesu kolem osmi procent. „Zejména u vyspělých zemí se předpokládá, že se rychle odrazí ode dna, u méně vyspělých se předpokládá, že budou trochu v závěsu. Není ale pochyb o tom, že to (obnova hospodářství) bude běh na delší trať,“ dodal.

Singer souhlasil s Rusnokem v tom, že míra nepřesnosti při měření HDP je spíše o procentech než o desetinách procenta. Vycházet z předpovědí OECD je dle jeho slov legrační. „Poslední čísla, která jsem si stahoval, předpokládala, že se vrátíme na úroveň roku 2019, což byl dobrý rok, za dva roky,“ dodal.