BLOG: Kdo nejvíce doplatí na krizi? Podle socioložky vyplouvají na povrch společenské nerovnosti

V Česku to samozřejmě není tak výrazné jako třeba v USA, protože celková struktura společnosti je jiná, ale i tady dopadla ekonomická krize nejhůře na ty, kteří byli už před ní v nejisté či zranitelné situaci.

Z dostupných studií, které mapovaly dopady ekonomické recese v roce 2008, se velmi jasně ukazuje, že došlo k významnému prohloubení nerovností, které existovaly už před ní. Již tak oslabené skupiny společnosti se dodnes pořádně nevzpamatovaly, zatímco ekonomické elity svou pozici posílily – to platí jak globálně, tak i na úrovni jednotlivých států.

Podobné příklady nejspíš známe ze svého okolí všichni, a je tedy pravděpodobné, že pojem „zaměstnanecká jistota“ v následujících měsících získá nový význam pro mnohé z nás. Typ pracovního poměru a postavení na trhu práce je ale jenom jednou z os, která společnost dělí na ty, kteří to zvládnou, a na ty, kteří to bez pomoci státu či okolí prostě nedají.

Už dnes je zřejmé, že právě na tyto lidi dopadne současné zmrazení velké části ekonomického provozu země nejvíce. Vládní opatření směřující k záchraně ekonomiky logicky směřují k velkým zaměstnavatelům, jejichž propad by mohl ohrozit hospodářství země jako celek.

Důsledkem, který česká společnost řeší dodnes, je velký nárůst takzvané prekérní práce – tedy pracovních pozic, které nezajišťují ochranu zaměstnaneckých práv, jako je zařazení do systému zdravotní a sociální péče, dodržování pracovní doby, dlouhodobější jistota příjmů a tak dále. Typickým příkladem prekérní práce je například systém agenturního zaměstnávání, práce na DPP, DPČ a práce ve švarcsystému.

Smutnou, ale nijak překvapivou zprávou je, že ze všech dostupných dat víme, že nejhůře jsou na tom matky samoživitelky. U těch se několik nerovností kombinuje do obrovského znevýhodnění – procentuálně častěji pracují v prekarizovaných pozicích, doplácejí i na dlouhodobě neřešené problémy s vymáháním výživného.

Dalším příkladem příkopu, který společnost nerovně dělí, je také státní příslušnost – závislost domácí ekonomiky na levné práci migrantů a migrantek se nejpalčivěji projevuje právě ve zmiňovaném pečovatelském sektoru.

O české seniory se velmi často starají ženy ze zemí na východ od nás – ze Slovenska, ale také často ze zemí mimo EU, jako Ukrajina nebo Moldávie. Jejich pozice je dlouhodobě velmi komplikovaná, pokud pracují přímo v domácnostech, je vymahatelnost základních pracovních práv jako dodržování pracovní doby nebo minimální mzda problematická.

Na to upozorňují odborníci už dlouho, v souvislosti s pandemií se k tomu vyjádřil například i Evropský odborový svaz, který upozorňuje, že na práci žen migrantek celý pečovatelský sektor v EU stojí. Týká se to samozřejmě i Češek, mnohé z nich dojíždějí za prací do Německa nebo Rakouska. Stát ale v současné době jejich situaci nijak neřeší a vyplouvají na povrch dlouho ignorované problémy, třeba nedostupnost zdravotní péče pro migranty a migrantky.

Situace, kdy se někdo, kdo se léta stará o české seniory, nyní při práci nakazí, protože je skutečně v první linii, a z nemocnice odejde s obrovským dluhem, pokud bude vůbec ošetřen, může bohužel nastat velmi snadno.