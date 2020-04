Šéf americké justice slíbil změny ve vězeňství kvůli koronaviru. Ten zabil prvního vězně

Patrick Jones si odpykával sedmadvacetiletý trest za držení drog, ze kterého mu zbývalo ještě 15 let. Na konci minulého roku požádal soudce o zkrácení trestu. Ten však 26. února jeho žádost zamítl. 22 dní poté Jones zemřel jako první federální vězeň na koronavirus. Nakazil se v zařízení Oakdale v Lousianě, které eviduje největší počet nakažených ze všech federálních věznic v zemi.

Jones byl zatčen v roce 2007 poté, co u něj policie nalezla 19 gramů cracku a 21 gramů kokainu. Protože žil blízko střední školy a měl za sebou již nějaké přestupky, obdržel od soudu 27 let. V dopise soudce žádal, aby mu trest zkrátil. „Moje odsouzení a rozsudek byl také trestem pro mého syna, který musel vše snášet. Nedokážu popsat slovy, jak je mi to líto,“ napsal. „83582-180 nemá žádný význam, je to jen číslo, které bude zapomenuto,“ dodal v souvislosti se svým vězeňským číslem.