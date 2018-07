Nebuďte hluší k problémům neslyšících, upozorňuje oscarové Tiché dítě

Chris Shentonovou k pomoci sluchově postiženým přivedla osobní zkušenost. Její otec přišel o sluch následkem chemoterapie a poslední dva roky života neslyšel. Shentonová se kvůli němu naučila znakovou řeč – a nyní působí jako patronka britské asociace pro neslyšící děti. Hluché jsou podle ní často i organizace nebo politici, na něž se obrací. Velkou pozornost její kampani získalo až Tiché dítě, přesněji jeho oscarový úspěch.

Shentonová pro dvacetiminutový film napsal scénář a zahrála si v něm roli sociální pracovnice, která dovede vnímat problém zakřiknutého dítěte. Již dříve se objevila například v seriálu Záměna (Switched at Birth) o dvou dívkách, které byly po narození vyměněny – a jedna z nich je rovněž neslyšící.

Na Oscara všichni slyší

„Sluchová porucha je tiché postižení a televize i film ji absolutně přehlížejí,“ obává se přesto herečka, jejíhož Oscara ovšem již nyní přehlédnout nelze. „Má to obrovský význam. Způsobilo to větší povědomí o sluchovém postižení a rozvířilo to diskusi, což bylo potřeba,“ nepochybuje Shentonová.

„Díky tomu, že jsme byli na Oscarech, setkali se se Stevenem Spielbergem, což byste u krátkého filmu nečekali, jsme se dostali hlavního vysílacího času BBC, to není u krátkých filmů obvyklé,“ souhlasí režisér Chris Overton a dodává, že jejich téma na Hollywood i média zapůsobilo. Svázat se úspěchem ale nechat nechce: „ Když vyhrajete Oscara, tak na to musíte zapomenout. Malinká soška vám nepomůže film natočit. Pořád se musíte snažit a pracovat.“