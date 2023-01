Drahé Česko: V čem je výhodná předmanželská smlouva?

V seriálu Drahé Česko často radíme, jak ušetřit nebo jak zbytečně nepřicházet o peníze a majetek. A přesně pro tyto účely lidé uzavírají manželskou nebo předmanželskou smlouvu. Loni jich notáři sepsali 9700 – zhruba o tisíc méně než před rokem. Co stojí za poklesem? Pro koho je taková smlouva vhodná? A co všechno do ní můžeme zahrnout? V pořadu Drahé Česko radil Martin Kornel z katedry občanského práva Masarykovy univerzity a ze společnosti Frank Bold Advokáti.